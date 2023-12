Vérengzés egy amerikai egyetemen, sok a halott

A helyi hatóság szerda este a közösségi médiában közzétett nyilatkozatában az áll, hogy a vizsgálat tart, ugyanakkor azt is közölték, hogy a veszélyhelyzet elmúlt, a gyanúsított halott, a sérültek számáról, és állapotáról későbbre ígértek tájékoztatást.

Az incidensről egyelőre nem közöltek részleteket, valamint egyelőre a feltételezett elkövető halálának körülményeiről sem adtak tájékoztatást. Annyit tudni, hogy a Nevadai Egyetem gazdasági karának otthont adó épülethez riasztották a rendőröket szerdán napközben.

The scene at UNLV as police continue to investigate an active shooter situation. Reports of shooting began coming in at around noon on Wednesday. Las Vegas police are currently evaluating all campus buildings.#grindfacetv@News3LV pic.twitter.com/RaDKo7VtDy