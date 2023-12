Veszélyre figyelmeztet a miniszter: az adatok a Covid újabb hullámát jósolják

Karl Lauterbach szerint alábecsülik a fertőzés veszélyét. A miniszter védőoltásra szólított fel, és a felhívás elsősorban a fertőzésnek leginkább kitett kockázati csoportokra vonatkozott. Egyidejűleg utalt arra is, hogy az oltással az úgynevezett hosszú Covid kockázata is csökken.

A koronavírus-fertőzés nem megfázásos megbetegedés – figyelmeztetett a miniszter. A kockázati csoportokhoz intézve szavait arra utalt, hogy amennyiben most beoltják magukat, az "optimális időpont" a teljes hatás elérésere a karácsonyi ünnepekig. A kockázati csoportokba az idősebbek, valamint a krónikus betegek tartoznak.

Hivatalos adatok szerint Németországban eddig csak hárommillió ember oltatta be magát az omikron XBB.1.5 invariánshoz adaptált vakcinával.

A miniszter ezt a számot "rendkívül kiábrándítónak" nevezte. Úgy ítélte meg, hogy a Covid által jelentett veszélyt lebecsülik. Egyidejűleg arra figyelmeztetett, hogy a rendelkezésre álló adatokon alapuló számítások a fertőzés újabb hullámra utalnak. Ez azt jelentheti, hogy hét nap alatt 100 ezer lakosra 1700 új fertőzés juthat.

Lauterbach egyidejűleg arra is felhívta a figyelmet, hogy mindezzel párhuzamosan a hosszú Covid problémája sem megoldott. A miniszter szerint ez a károsodás tízezreket érinthet, ugyanakkor az oltás csökkenti ennek kockázatát is. Az egészségügyi miniszter közölte, hogy pótlólagosan 150 millió eurót fordítanak az ezzel kapcsolatos kapcsolatos kutatásokra. Egyre több az ismeret az agyban zajló mechanizmusokról, de a hosszú Covid hatással lehet az érrendszerre és az agyi szövetekre is, és még mindig nincs meg a gyógymód. A miniszter elmondta, hogy a főbb tünetek közé tartoznak a fáradtság mellett a memóriaproblémák, valamint a szervi károsodások is.

Az n-tv televíziós hírportálnak Carmen Scheibenbogen, a berlini Charité klinika immunhiányos megbetegedésekkel foglalkozó ambulanciájának vezetője arra is felhívta a figyelmet, hogy a Covid mellett magas a légúti fertőzések aktivitása is, ezért szükség lenne"speciális ambulanciák" hálózatára, valamint rehabilitációs klinikákra is.

Noha a hosszú-Covid ambulanciák már működnek, a várakozási idő gyakran mintegy fél év. Hangsúlyozta azt is, hogy fontos lenne a hosszú-Covid kezelésére még nem jóváhagyott gyógyszerek alkalmazása is.