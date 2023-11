Új részletek az amerikai–kanadai határon történt robbanásról

Kathy Hochul beszámolt arról, hogy a robbanást okozó jármű „rendkívüli sebességgel” közelítette meg a határállomást, ahol egy elválasztó tömbnek ütközött, majd felrobbant.

A kormányzó beszámolt arról, hogy a jármű eredetét egyelőre nem tudták megállapítani, de az első feltételezések szerint egy New York állambeli lakoshoz tartozik.

A robbanást térfigyelő kamerák is megörökítették, amik azt mutatják, hogy szerdán helyi idő szerint kevéssel fél 12 előtt történt a robbanás Niagara Falls település amerikai és kanadai oldalát elválasztó hídnál, a Rainbow Bridge-nél. Amerikai médiumoknak szemtanúk arról számoltak be, hogy a járművet a betontömb a levegőbe dobta és azt követően következett be a robbanás.

Az eset részleteit a Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI) vizsgálja, amiről Joe Biden elnököt is tájékoztatták. A hatóságok először terrortámadásra gyanakodtak, különösen annak fényében, hogy az FBI igazgatója a közelmúltban egy kongresszusi meghallgatáson arról beszélt, hogy a közel-keleti konfliktus nyomán rég nem látott szintre növekedett egy Egyesült Államokban elkövetett terrortámadás kockázata.

Justine Trudeau kanadai miniszterelnök szerdán azt mondta, hogy az esetet nagyon komolyan veszik.

Footage from CCTV Cameras showing the Explosion of a Car at “Rainbow Bridge” Custom’s Checkpoint in Niagara Falls on the Border between Canada and the United States after the Vehicle can be seen Striking a Curb and going Airborne; the Incident was initially believed to have… pic.twitter.com/OirbU4M8JY