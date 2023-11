Felrobbant egy autó egy Amerika és Kanada közötti hídon, lezárták az átkelőket - videók

Az amerikai Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI) buffalói kirendeltsége közölte, hogy nyomozást indított a Rainbow hídon bekövetkezett robbanás ügyében.

A közösségi médiában megjelent felvételeken egy lángokban álló biztonsági bódé látható.

Később megjelentek a közösségi oldalakon egy biztonsági kamera felvételei. A mintegy 10 másodperces videón a robbanás látszik, a járművet eltakarja az épület. A CNN szerint a felvétel eredeti.

Here is the VERY MOMENT the terrorists' vehicle exploded on Rainbow Bridge in Niagara Falls. pic.twitter.com/jUoyzNVJk8

Az FBI közlése szerint Kathy Hochult, New York állam kormányzóját tájékoztatták az incidensről.

US-Canada border crossings at Niagara Falls shut down after a car exploded at Rainbow Bridge checkpoint. A law enforcement official says two people were found dead in the vehicle. The FBI says it is investigating what it calls a “very fluid” situation ⤵️ pic.twitter.com/CrfeDEp9tS