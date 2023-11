Videó van arról, hogy túszokat hurcolászott a Hamász Gáza legnagyobb kórházában

Az X-en (korábban Twitter) közzétett videón előbb egy nepáli és egy thaiföldi állampolgárt rángatnak a Hamász fegyveresei a kórház folyosóján. Majd egy, valószínűleg haslövést kapott foglyot tolnak be a folyosóra. A szerencsétlen sokkos állapotban lehet, egyik lába lelóg a hordágyról.

EXPOSED: This is documentation from Shifa Hospital from the day of the massacre, October 7, 2023, between the hours of 10:42 a.m and 11:01 a.m. in which hostages, a Nepalese civilian and a Thai civilian, were abducted from Israeli territory are seen surrounded by armed Hamas… pic.twitter.com/a5udjBw4wF