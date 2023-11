Új tábori kórház létesülhet a Gázai övezetben

A Hamász iszlamista terrorszervezet irányította gázai egészségügyi minisztérium tizenkét halálos áldozatról számolt be a gázai Indonéz Kórházban egy izraeli lövedék nyomán. Állításuk szerint a kórházban menedéket keresőket és a betegeket az izraeli hadsereg harckocsilövedékei találták el.

A Hamász vezette minisztérium arról is beszámolt, hogy az izraeli hadsereg egységei körülveszik a kórházat, ahol mintegy kétszáz fős személyzet mellett több ezer, otthonából elmenekült gázai is található.

Jordan steps up its aid to Gaza.



This morning, a convoy of 40 trucks, destined for the Jordanian military field hospital, along with 120 Jordanian medical staff, arrived in Rafah. pic.twitter.com/enTmV31HV1