Újabb Hamász-bázisra bukkantak a legnagyobb gázai kórház alatt

Egy újabb, ezúttal 55 méter hosszú járatot fedeztek fel az izraeli katonák. Az alagút 10 méter mélyen húzódott az es-Sifa kórház alatt. A bejáratát különböző ezsközökkel, köztük robbanásbiztos ajtóval és lőrésekkel védték a behatolók ellen.

OPERATIONAL UPDATE: IDF and ISA forces revealed a significant 55-meter-long terrorist tunnel, 10 meters underneath the Shifa Hospital complex during an intelligence-based operation.



The tunnel entrance contains various defense mechanisms, such as a blast-proof door and a firing… pic.twitter.com/tU4J6BD4ZG