A Vaskupola után itt a Vassugár – bemutatjuk Izrael forradalmi légvédelmi fegyverét

A Hamász fegyvereseinek október 7-i véres támadását addig példátlan rakétazápor kísérte. Annyit lőttek ki Izraelre, hogy egy idő után a légvédelem már nem tudta mindegyiket megsemmisíteni. Bár hivatalosan azt közölték az izraeliek, hogy minden tíz rakétából kilencet leszedett a Vaskupola rendszer, az a bizonyos tizedik mégiscsak becsapódott, és embereket ölt vagy sebesített meg – írja a The Economist.

Izraelben már jó ideje folyik egy újfajta légvédelmi fegyver, egy nagy energiájú lézerágyú fejlesztése. Bár az eredeti tervek szerint csak 2025-ben állna hadrendbe, de a Hamász támadása felgyorsította a folyamatot. Egy 100 kW teljesítményű lézerről van szó, amelynek megalkotásához különleges, hőálló tükröket kellett készíteni, nehogy a hatalmas energiájú fénynyaláb megolvassza a berendezést. Uzi Rubin, a fejlesztőcsapat vezetője a brit lapnak elmondta, hogy a Vassugárnak (Iron Beam) nevezett lézerágyúnak legalább két nagy előnye van a korábbi, rakétás légelhárító rendszerekkel szemben.

Ilyen az új lézerfegyver működés közben:

"Egy Tamir rakétaelhárító rakéta – változatól függően – negyven- és nyolcvanezer dollárba kerül. Ezzel szemben az új lézerfegyver működtetése csak annyiba, mint amennyibe az áramfejlesztő generátor üzemanyaga. Ráadásul a muníció sem fogy el soha." A Vaskupola rendszerrel kapcsolatos legfőbb gond ugyanis az volt, hogy túl lehet terhelni. Ez történt október 7-én, amikor a Hamász tömegével indított rakétákat Izrael felé – emlékeztetett a brit újság.

Viszont a Vassugár sem tökéletes fegyver,

hiába sugallják ezt olyan a hangzatos kijelentések, mint az, hogy Izrael hamarosan lézerfalat fog emelni határai mentén. Bármennyire is nagy energiájú a koncentrált fénynyaláb, mégiscsak muszáj egy bizonyos ideig besugároznia a célt. Egy repülés közben sebesen forgó tüzérségi gránát felrobbantásához túlságosan is sokáig. Ráadásul ha a lövedéket hőálló bevonattal látják el, akkor a lézerágyú hatékonysága drasztikusan lecsökken. A köd, a füst vagy a pára szintén jócskán tudja mérsékelni a fegyver hatásosságát. Az is nagy hátrány, hogy míg egy elfogórakéta akár hetven kilométerre lévő célt is el tud pusztítani, a lézer legfeljebb tíz kilométerig képes erre.

Ez az összeállítás a Vaskupola és a Vassugár közötti különbséget szemlélteti:

A Vassugár ellen szól, hogy meglehetősen drága a gyártása és a telepítése. Nem véletlenül nyilatkozta a The Economistnak Jakov Amidror nyugalmazott tábornok, Izrael Nemzetbiztonsági Tanácsának volt vezetője, hogy még igazolni kell, vajon az 1,2 milliárd dolláros fejlesztés megéri-e az árát. Az előnyöket és a hátrányokat összevetve Uzi Rubin úgy vélte, hogy a legjobb a két rendszer, a Vassugár és a Vaskupola együttes használata lenne.

A lézerágyúk kiegészítenék az elhárító rakétákat. Főleg lassabban repülő és érzékeny szerkezetű drónok ellen vetnék be a Vassugarat, míg a rakétákkal és aknavető gránátokkal szemben inkább a Vaskupola védekezne. A két fegyver együttes használatát az is indokolja, hogy a lézerfegyver irányzásához eredetileg is a Vaskupola radarjait és nagy sebességű számítógépeit tervezték használni.

A Vassugár (Iron Beam) működés közben. Forrás: X / Velit.es

Az új fajta sugárágyúk iránt az Egyesült Államok hadereje is élénken érdeklődik. 2022 decemberében kötött együttműködési megállapodást az amerikai Lockheed-Martin az izraeli Rafaellel egy, a Vassugárhoz hasonló fegyver kifejlesztésére. Az USA légierejének "irányított energiákkal" foglalkozó kutatóintézete pedig egy 300 kW-os lézerágyút fejleszt. A program egyik vezető munkatársa, Nicholas Morley azt mondta a The Economistnak, hogy az új-mexikói Albuquerque-ben olyan eszköz készül, amellyel sikerrel lehet majd harcolni a tömegével érkező rakéták, drónok és tüzérségi gránátok ellen is.