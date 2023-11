Amerikai légicsapás érte Szíriát

Az utóbbi időben Irakban és Szíriában amerikai állampolgárok ellen elkövetett támadásokat torolták meg a légicsapásokkal. Az Egyesült Államok Központi Parancsnokságához (USCENTCOM) tartozó erők az iráni Iszlám Forradalmi Gárda (IRGC) és a vele szövetséges csoportok szíriai létesítményeit támadták.

Az X-en közzétett jelentés azt is tudatta, hogy minden szükséges intézkedést megtesznek az embereik megvédése érdekében. Úgy fogalmaztak, hogy a támadásokra az általuk választott időben és helyen válaszolnak majd.

Following a series of attacks against U.S. persons in Iraq and Syria, U.S. Central Command (USCENTCOM) forces conducted an air strike against a facility in Syria used by Iran’s Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) and affiliated groups. We will take all necessary measures to… pic.twitter.com/KoLGWbnaxo