Az izraeli hadsereg bejelentette, hogy teljesen körülzárta Gáza városát. A még ott rekedt civilek négy órát kaptak a menekülésre. Többen közülük arról számoltak be, hogy a város körül rohamra kész izraeli páncélosokat láttak - közölte a Reuters.

A brit hírügynökség emlékeztet rá, hogy az övezetben élő majdnem két és félmillió ember harmada Gáza városában lakott. Azonban itt található a Hamász központja és legfontosabb fegyverraktárai is. A város alatt pedig szövevényes alagútrendszert építettek ki az iszlám szélsőségesek, amelyet a helyiek csak "Gázai metróként" emlegetnek.

A gázai belügyminisztérium azt közölte, hogy még mindig legalább 900 000 palesztin tartózkodik az övezet északi részén, beleértve Gáza városát is.

BREAKING:



Palestinian civilians have reached the Israeli Army lines south of Gaza City.



They are walking along the humanitarian corridor created for civilians moving south & are carrying white flags



The Israeli Army is letting them through to South Gaza pic.twitter.com/eQlqszNluu