Hatmilliárd eurónyi "gyorsítót" küld az EU

Felemás hangulatban telt ma a kereskedés az ázsiai piacokon, ezt követően Európában emelkednek tőzsdék, és Amerikában is határozott pluszban vannak a vezető részvényindexek. Gazdasági események szempontjából rögtön kisebb adatdömpinggel indul a hét: Németországból délelőtt friss inflációs és GDP adatok érkeztek, emellett pedig az Európai Bizottság szokásos hangulatindexét is közölte. Idehaza még nem indul be az élet, hétfőn nem érkezik egy fontos makrogazdasági adat sem, a külföldi közlések viszont a magyar eszközök árazására is hathatnak.