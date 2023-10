Ilyen borzalmat még nem láttunk az ukrán fronton - videó

Az X-en (korábban Twitter) jelent meg egy drónról készült videó. Ezen egy oprosz BMP-2 lövészpáncélos forgolódik, de úgy hogy a vezető ügyet sem vesz a közvetlen környezetében fekvő katonákra. Ennek a gondatlanságnak nem is lehetett más az eredménye, mint az, hogy a sajátjai közül tapos össze néhány szerencsétlent.

We’ve seen so much in this war... But here is something new: a russian BMP 2 is squashing russian troops.



?: Kraken Specialized Unit pic.twitter.com/fLmyoluKMm