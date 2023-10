Előbb lelkendezett a rakéták láttán, majd sírt a palesztin férfi

Az X-en jelent meg az a videó, amin egy gázai palesztin férfi mosolyogva mutatja: újabb rakéták száguldanak Izrael felé. A boldogsága azonban rövidenek bizonyult, mert nem sokkal később már egy kórházban siránkozott azon, hogy megsebesült az izraeliek válaszcsapásától.

A Palestinian man celebrates on the streets of Gaza as Hamas fires rockets over his head toward Israel.



Soon after, he posts a video of himself crying in a hospital after an Israeli airstrike pic.twitter.com/UdW9509ebH