Óriási robbantások voltak Melitopolban, ukrán partizánok támadtak az oroszokra

Péntekre virradóan robbanások hangjára ébredtek az orosz megszállás alatt lévő Melitopol lakosai – írja a Kárpáthír az rbc.ua portál értesülései alapján.

A Zaporizzsjai régióban található települést megrázó detonációkról Ivan Fedorov polgármester számolt be. Elmondása szerint a legnagyobb robbanásokat Aviamisztecska kerületben észlelték.

Ivan Fedorov az X-en hozzátette: ukrán partizánok felrobbantottak egy autót is a városban, amelyben olyan orosz megszállók ültek, akik kirabolták az elhagyatott helyi lakásokat. A polgármester egyelőre nem tudott további információkat megosztani az okozott károkról és veszteségekről.

