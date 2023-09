Brutális gaztettet követett el egy orosz zsoldos

Az 55 éves Oleg Grecskót korábban többszörös gyilkosságért ítélték súlyos börtönbüntetésre - írja az X-en publikáló Nexta. Ám kegyelmet kapott, miután önként jelentkezett a zsoldoscsapatba és Ukrajnába ment harcolni.

Hazatérése után vitába keveredett a testvérével és szörnyű dolgot művelt vele. Gázolajjal leöntötte a nőt majd felgyújtotta őt is és a házat is ahol laktak. A szerencsétlen nő a helyszínen belehalt borzalmas sérüléseibe. A gyilkost kórházba vitték mert megégtek a kezei.

A mercenary from the PMC "Wagner" burned alive his sister



Oleg Grechko, 55, was imprisoned several times for murder, he was pardoned for participation in the war. At home, he quarreled strongly with his sister, and in anger he doused her with gasoline and burned her and the house.