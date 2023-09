Hatalmas robbanás rázta meg az üzbég fővárost - videó

A hatalmas detonáció miatt tűz ütött ki a környéken, és a közeli lakóházakban kitörtek az ablakok.

Egy tizenéves fiú vesztette életét, miután ráesett egy ablakkeret. 24 embert szállítottak kórházba, és 138 sérültet láttak el a helyszínen, de az üzbég egészségügyi minisztérium szerint közülünk senki sincs életveszélyben.

A kormány a robbanás kivizsgálására a helyszínen egy speciális laboratóriumot is kialakított, a tűz megfékezésére pedig 16 tűzoltó- és mentőegységet küldtek a hatóságok.

"A sürgősségi minisztérium munkatársai gyors reagálásának köszönhetően a tűz kiterjedése csökken. A helyzetet teljesen ellenőrzés alatt tartjuk" - közölte a minisztérium.

A fővárosi légi irányítás közleménye szerint a taskenti repülőtér zavartalanul üzemel. Ezen az X-en (Twitter) közzétett videón a felrobbant raktárépület és annak környéke látható:

