Megvan, hogy mikor lesz vége az ukrán háborúnak az oroszok szerint

A Portofolio orosz hírügynökségekre hivatkozva idézi a minisztert. Eszerint "az intézkedések és a cselekvési tervek következetes végrehajtása 2025-ig lehetővé teszi számunkra, hogy elérjük a kitűzött célokat".

Szergej Sojgu katonai vezetők előtt beszélt még arról is, hogy folytatják az orosz fegyveres erők harci erejének felfejlesztését, különösen az erők modern fegyverekkel való ellátásával és a kiképzés fejlesztésével, tekintetbe véve a „különleges katonai művelet” tapasztalatait.

