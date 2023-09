Moszkva napok óta nem reagál a flottaparancsnok állítólagos halálhírére

Video is megörökítette, ahogy a krími Szevasztopolban egy második rakéta csapódik be az orosz fekete-tengeri flotta főhadiszállásának már lángoló és füstölő épületébe.

Kirilo Budanov, az Ukrán Biztonsági Szolgálat, az SZBU befolyásos főnöke szombaton először azt mondta a pénteki támadásról az Amerika Hangjának, hogy legkevesebb két orosz tábornok sebesült meg a támadásban és kilenc ember halt meg. A sebesültek egyike Alekszandr Romancsuk vezérezredes, „nagyon súlyos állapotban van”, a másik Oleg Cokov altábornagy, vezérkari főnök – mondta.

Nyugati illetékesek szerint a támadást vagy brit Stormshadow rakétákkal vagy azok francia változatával, SCALP-okkal hajtották végre.

Budanov akkor még nem erősítette meg, hogy Viktor Szokolov, a fekete-tengeri orosz flotta főparancsnoka is életét vesztette volna a vezető tisztek gyűlését megcélzó támadásban.

Anton Gerascsenko ukrán belügyminisztériumi tanácsadó azonban hétfőn azt posztolta ki a Twitterre (újabb nevén: X), hogy Szokolov 34 másik tiszttel együtt meghalt a csapásban, míg 105 további ember megsebesült. „Az épület nem alkalmas a helyreállításra” – tette hozzá.

Commander of the Russian Black Sea Fleet admiral Viktor Sokolov died in the missile strike on the Fleet's headquarters, along with 34 more officers. 105 more were wounded. The building is not suitable for restoration - Special Operations Forces of Ukraine. pic.twitter.com/2EQHl7WxJy