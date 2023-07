Ideiglenesen "meghekkelték" az oroszok a Krími hidat

Bár az orosz háborús utánpótlás szempontjából kulcsfontosságú hídon történt robbanások után hétfőn leállt a forgalom az átkelőn, azonban Marat Husznullin orosz miniszterelnök-helyettes keddi bejelentése szerint megindult a forgalom az átkelőn. (Ami azért is fontos, mert kedd reggel a rossz időjárás miatt felfüggesztették a Kercsi-szorosban a kompközlekedést, így most csak a hídon lehet átkelni a Krím és Oroszország között.)

A robbanásokban a délkelet felé vezető oldalon a közúti hídpálya egyik szakasza nem javítható. A másik, Kercs felé vezető oldalon is megrongálódott egy elem, de ez rajta maradt a pilléren, az pedig az oroszok szerint nem sérült meg. Rácz András Oroszország-szakértő beszámolója szerint ebben az irányban egy sávon, változó irányú forgalommal megindult a közlekedés, de egy sajátos megoldással, ugyanis

a sérült szakaszt egy acéllemezzel hidalták át.

Értékelése szerint ez segíthet valamennyit a Krímen ragadt orosz civileken, azonban az öttonás súlykorlátozás miatt itt katonai teherautók és más áruszállítás nem képzelhető el.

Ez pedig komoly gondot jelenthet az orosz hadseregnek, hiszen itt vezet az egyik szárazföldi útvonal, amelyen az orosz hadsereg déli főcsoportja utánpótláshoz juthat. A másik Donyeck, Zaporizzsja és Herszon megyén keresztül halad, ám használata a harcok miatt túlságosan kockázatos.

Az Institute for the Study of War (ISW) amerikai agytröszt szerint rövid- és középtávon is gondot jelent majd az oroszoknak a krími útvonal kiesése, ami pedig súlyosbíthatja a közelmúltbeli és jelentős panaszokat az elégtelen orosz ellátás miatt a dél-ukrajnai régióban.

The Kerch Strait Bridge is a logistically significant object.



Russia will only have 1 ground supply line - the costal highway on the Sea of Azov - to sustain (or evacuate) its tens of thousands of troops in occupied Kherson & Crimea if UKR manages to degrade/destroy the bridge. pic.twitter.com/f2Uaj6XE5u — George Barros (@georgewbarros) July 17, 2023

⚡️Massive traffic jams formed in the Kherson region on the way to Crimea from Melitopol and back pic.twitter.com/EZ0ehZudFy — War Monitor (@WarMonitors) July 17, 2023

Felidézik: az orosz Déli Katonai Körzet volt parancsnoka, Ivan Popov vezérőrnagy a közelmúltban felpanaszolta a katonai parancsnokságnak, hogy rosszul bánnak a Dél-Ukrajnában az ukrán előrenyomulás ellen védekező orosz erőkkel. Ez a hírek szerint nagy felháborodást váltott ki az orosz információs térben. Popov számos panasza szerint a Zaporizzsja megyében telepített orosz alakulatok is ellátási hiánytól szenvedhetnek, amely tovább súlyosbodik, ha a turista- és egyéb polgári forgalom lelassítja az orosz erőket támogató logisztikai útvonalakat Ukrajna déli részén.

A fogalmi dugók több tíz kilométeresre hízak a Krímből kivezető egyetlen megmaradt, az Azovi-tenger partján haladó úton:

Az ISW értékelése szerint mindez kedvező lehet az ukrán ellentámadás számára, ami egyébként három kulcsterületen zajlik.

#Ukrainian forces conducted counteroffensive operations on at least three sectors of the front and reportedly made limited gains. 1/4https://t.co/S0wpi7GdMF pic.twitter.com/2Y2EfiZ5Hh — ISW (@TheStudyofWar) July 17, 2023

A katonai utánpótlással együtt egyébként az élelmezésben is lehetnek gondok, ami tovább ronthatja a fronton harcoló orosz katonák helyzetét (és morálját).

Időközben az orosz hadsereg bejelentette, hogy keddre virradóra megsemmisítette a Krími híd elleni hétfői támadás előkészítéséhez használt ukrán bázisokat. Igor Konasenkov altábornagy, az orosz védelmi minisztérium szóvivője elmondta: az éjszaka folyamán végrehajtott, összehangolt támadást

"a hétfőre virradóra, vízi drónokkal (távirányítású motorcsónak) elkövetett ukrán terrorakció megtorlásaként

hajtották végre", hozzátéve, hogy a drónok gyártóbázisaként használt, Odessza környéki hajójavító üzem is találatot kapott.

A hétfői egyébként már a második sikeres támadás volt a híd ellen. Legutóbb 2022 októberében robbant fel egy teherautó az útvonalon. A javítási munkák akkor hónapokig tartottak. Most minimum heteket, de inkább egy-két hónapot jósolnak, sőt, akár november is lehet a munkák vége.