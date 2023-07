A brit hírszerzés szerint drámai az orosz egészségügyi helyzet a fronton

A londoni védelmi minisztérium szerint komoly gondokkal küzd az orosz hadsereg harctéri egészségügyi szolgálata: nincs elég képzett embere és felszerelése a hatalmas számú sebesült gyors ellátásához. Az oroszoknak naponta átlagosan négyszáz sebesültjük van a harcok során, és ez már 17 hónapja így megy.

A határhoz közeli katonai kórházak már annyira túlzsúfoltak, hogy oda csak tiszteket szállítanak. A legénységi állományú katonákat helyi, civil kórházakban próbálják ellátni, de ezek az egészségügyi intézmények is erősen túlterheltek.

A brit hírszerzés idézi az orosz Kalasnyikov vállalat harctéri egészségüggyel foglalkozó részlegének vezetőjét, aki azt állítja, hogy a halálesetek vagy a végtagvesztések legalább a felére lennének csökkenthetők, ha a sebesülteket időben és megfelelő módon látnák el.

