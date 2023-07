Erősíti delfinekből álló katonai alakulatát Oroszország

A legfrissebb információk szerint Vlagyimir Putyin nemcsak a szárazföldön erősíti haderejét, hanem a Fekete-tengerben is, ahol többek között harci delfinekre támaszkodna. Az állatok segítségével vívott háborúk gondolata nem új keletű, az Egyesült Államokban a hatvanas évek óta tanítanak delfinek bombák keresésére és jelölésére, de Svédországban, Izraelben, Észak-Koreában is vannak ilyen programok – írja az Index.

A brit védelmi minisztérium által közzétett legújabb képek azt bizonyítják, Oroszország Szevasztopolban megduplázta azon speciálisan kiképzett delfinek számát, amelyeket fekete-tengeri flottájának és az annektált Krím félszigetnek az ukrán támadások elleni védelmére vetnek be. A brit védelmi minisztérium képei április 10-i és 2023. június 8-i dátummal készültek, ezeken lehet látni, hogy nőtt meg a kikötőben a karámokban tartott tengeri emlős állatok száma – 3-4-ről 6-7-re. Sokszor a bázis körül mozgatják őket és csónakokon szállítják speciálisan kialakított „bölcsőkben” – olvasható.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 23 June 2023.



Find out more about Defence Intelligence's use of language: https://t.co/ALCbH4WFSc



?? #StandWithUkraine ?? pic.twitter.com/lCXZ3gySdu