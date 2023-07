NATO-vadászgépek tették helyre a "repülő Kremlt" - képek

A Brit Királyi Légierő Eurofighter Typhoon vadászbombázói kísérték Putyin "végítélet napi repülőgépét" a Balti-tenger felett, miközben a nemzetközi légtéren át ki-be repült orosz felségterületre, Kalinyingrádba, közel a NATO határaihoz – írta meg a The Sun, képeket közölve a gépekről.

A módosított Tu-214-es repülőt az orosz elnök számára alakították át, hogy egy esetleges III. világháború esetén ezzel repülhessen, innen irányíthassa az országot és a hadsereget, sőt, akár nukleáris parancsot is kiadhasson. A brit lap beszámolója szerint a speciális sugárhajtású repülőt két Szu-30-as vadászgép kísérte, amikor csatlakoztak hozzájuk a brit vadászbombázók. A Eurofighter Typhoonok Észtországból szálltak fel, ahol egy NATO-misszió részeként állomásoztak.

Az orosz "csapatot" átkísérték a nemzetközi légtéren, miközben az be- és kiepült az orosz felségterületre. Ahhoz ugyanis, hogy Moszkva gépei a NATO légterén való átrepülés nélkül érjék el Kalinyingrádot, az orosz pilótáknak Észtország és Finnország között, és a Balti-tenger felett kell repülniük.

RAF Typhoons in Estonia scrambled today to intercept a Russian Air Force Tu-214 flying in international airspace under the control of @NATO allies as it transited south and then north again with 2x Su-30M Flanker Hs between mainland Russia and the Kaliningrad Oblast.



