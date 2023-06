Dmitrij Peszkov orosz elnöki szóvivő a TASZSZ hírügynökségnek azt nyilatkozta. hogy "(Beszéd) biztosan nem volt. Néhány régióban valóban történt hackertámadás. Konkrétan tudom, hogy meghackelték a Mir rádió állomást és néhány más hálózatot is. Mostanra mindezt leállították, a helyzetet rendezték. A szolgálatok vizsgálatot indítottak" - mondta a Kreml szóvivője.

A Rigában szerkesztett Meduza ellenzéki portál közölte, hogy az oroszországi Rosztov, Belgorod és Voronyezs megyében több rádió hétfőn olyan "Putyin-beszédet" sugározott, amely szerint "ukrán csapatok hatoltak be" az országba, ami miatt az érintett régiókban "hadiállapotot hirdettek ki". A bejelentés a lakosságot Oroszország belsejébe való evakuációra szólította fel, és azt állította, hogy "általános mozgósítás" következik.

A Meduza idézte a Belgorodi megye operatív törzsét és a voronyezsi regionális kormányt, amely közölte, hogy "rádiófrekvenciákat törtek fel", pánikkeltés céljával. A helyi vezetés biztosította a lakosságot, hogy "nincs ok az aggodalomra".

In #Russia, several radio stations and even local TV networks appear to have been hacked to broadcast a deep fake address allegedly by president Putin.



This fake address announced mass mobilisation and introduced martial law in border regions.



1/2pic.twitter.com/Z79Jqjil6W