Félelmetes drónhadsereget építenek az ukránok

Kijev egyik külső kerületében, egy közelebbről meg nem nevezett gyakorlótéren már kora reggel összegyűltek a versenyzők. Ezúttal azonban nem érmekért vagy valamilyen kupáért folyt a vetélkedés, hanem jókora állami megrendelésekért. A tervezőknek azt kellett bizonyítaniuk, hogy távolról irányított szerkezeteik alkalmasak a precíziós csapásmérésre, az ellenséges drónok üldözésére vagy akár a velük való légi harcra.

Ahogy az ukrán digitális átállásért felelős miniszterelnök-helyettes a CNN amerikai hírtelevíziónak elmondta, pár hetente összegzik a drónipar fejlesztéseit és írnak ki hasonló versenyeket. Mihajlo Fedorov úgy nyilatkozott: olyan cégeket keresnek, amelyek képesek lépést tartani a technológiai fejlődéssel, mert csak így nyerhetik meg a háborút. "Most éppen FPV-drónfejlesztőket keresünk" – közölte a kormányfő helyettese.

Az FPV (First Person View) drónok repülés közben egy fedélzeti kamera segítségével élő adást közvetítenek egy speciális szemüvegre, mobiltelefonra vagy táblagépre. FPV üzemmódban a pilóta csak a drón fedélzeti kamerája által közvetített videóképet nézi, magát a drónt nem látja. Vagyis

Nem könnyű feladat, viszont FPV-üzemmódban sokkal messzebbről lehet irányítani a drónt. Márpedig a katonai felhasználás szempontjából a minél nagyobb hatótávolság elérése igen fontos.

"A mi drónunk akár 40 kilométerre lévő célokat is képes támadni két-három kilogrammos robbanótöltettel" – mesélte az egyik versenyző. Valerij Borovik nagyon fontosnak nevezte, hogy az ő terméküket is kiválasszák, mert az komoly megrendeléseket jelentene. Mint mondta: egy korábbi típusukkal már nyertek, és most éppen a havi 50 darabos gyártást futtatják fel ezres nagyságrend fölé. De nincs megállás, mert a katonáknak rengeteg robotgépre van szükségük.

Jurij Scsihol dandártábornok a CNN-nek arról beszélt: a cél az, hogy az év végéig legalább kétszázezer harci drónt vásároljanak. Ennek az ambiciózus kormányprogramnak sokatmondó a neve: Drónhadsereg. Az ukrán kiberhadviselés vezetője szerint jelenleg már harmincnál is több vállalat gyártja a drónokat, és reményeik szerint a számuk gyorsan emelkedik. A 39 éves tábornok némi szerénytelenséggel azt állította, hogy a hadviselésnek ebben a formájában ők a legjobbak a világon.

"Sokféle drónra van szükségünk – emelte ki a dandártábornok – mert akkor ezek sokféle módon kommunikálnak az irányítójukkal. Így egyrészt nem akadályozzák egymást, mivel más rádiófrekvenciákat használnak, másrészt jóval nehezebb a zavarásuk is."

A hangsúly egy ideje a nagy hatótávolságú robotrepülőkön van, amelyekkel mélyen az orosz hátországot is lehet támadni. Az orosz olajipari létesítmények vagy a legutóbbi Moszkva elleni dróntámadások mind azt mutatják, hogy az ukránok egyre sikeresebbek ezen a téren. Bár a lassan repülő és viszonylag kisméretű robbanófejjel ellátott gépek egyelőre nem jelentenek komoly kihívást az orosz légvédelemnek, de jelzik a hadviselés új irányát.

