Csöndben igyekszik ellentámadásba lendülni Ukrajna

A közösségi médiában is megjelent videón katonák emelik a mutatóujjukat a szájuk elé, csendre intve a nézőket. Az ukrán hadsereg ezzel arra kér mindenkit, hogy legyen nagyon óvatos, és semmilyen információt se adjon át senkinek, mivel a legjelentéktelenebbnek tűnő értesülés is hasznos lehet az ellenség titkosszolgálatának.

Az ukránok hónapok óta készülnek a nagy ellentámadásra, amely csak akkor lehet igazán sikeres, ha váratlanul éri az oroszokat. A felelőtlen fecsegés azonban éppen a meglepetés erejét venné el.

A videó legvégén van egy rövid, burkolt fenyegetés is: pár pillanatra egy amerikai F-16-os géppár is megjelenik a képernyőn, ami azt sugallja, hogy az ellentámadásban már esetleg az ukránok új harci gépei is szerepet kaphatnak.

"Plans love silence. There will be no announcement of the beginning [of the counteroffensive]," – Deputy Minister of Defense of #Ukraine Maliar. pic.twitter.com/oNa7dG1wDX