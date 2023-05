Wagner-vezér: Oroszországnak egy időre Észak-Koreává kéne változnia

Jevgenyij Prigozsin legmegdöbbentőbb kijelentéseit a Twitteren is jelen lévő NEXTA TV foglalta össze. Vlagyimir Putyin orosz elnök egykori séfje a saját magánhadseregét tartja a világ legjobb fegyveres erejének, és azt javasolta, hogy az orosz haderőt is a Wagner csoport mintájára kellene átszervezni. Kemény szavakkal bírálta Szergej Sojgu védelmi minisztert, azt mondta:

"Putyinra hallgatok, de Sojgut le kellene váltani."

A Wagner csoport vezetője ugyancsak nagyon rossz véleménnyel volt az orosz vezérkar főnökéről, Valerij Geraszimov tábornokról is. Prigozsin őt is menesztené, helyére azt a Szergej Szurovikint állítaná, akit az orosz katonák csak "Armageddon tábornoknak" hívnak. Ezt a gúnynevet még Szíriában érdemelte ki, ahol döntő szerepe volt egyebek között Aleppó városának elpusztításában.

Az Ukrajna elleni háborúban egy ideig az inváziós erők főparancsnoka is volt, de ebből a tisztségéből felmentették, mert akadozott a katonák ellátása, és jórészt a parancsnokok hibás döntései miatt az orosz haderő jelentős emberveszteségeket szenvedett. Ő volt az az orosz katonai vezető, aki

Bár Szurovikin továbbra is a hadszíntéren maradt, de az irányítást Geraszimov vezérkari főnök vette át.

A zsoldosvezérnek határozott elképzelései vannak arról, hogy miként kellene átalakítani az orosz fegyveres erőket. Mint mondta, a Wagner csoport példáját lehetne követni. Arról beszélt, hogy a zsoldosseregben hatezer olyan katona szolgál, akik képesek lennének egy-egy századot vezetni az újjáalakuló orosz hadseregben.

Prigozhin stated the need to change the military leadership of Russia and reform the army in the likeness of the "Wagner" PMC



War criminal and head of the PMC "Wagner" Evgeny Prigozhin published an interview, in which he stated the risk of defeat in the war with Ukraine and… pic.twitter.com/yOswAn32dy — NEXTA (@nexta_tv) May 24, 2023