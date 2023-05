Csúnyán összetört Kirill pátriárka páncélozott luxuskocsija egy moszkvai karambolban

Egy ember megsérült, amikor Moszkva centrumában összeütközött egy Aurus Senat típusú, orosz gyártású luxusautó és egy Volvo. Utóbbi éppen sávot váltott, amikor a luxusautó beleszaladt – írja a 444.hu.

Több Telegram-csatorna, köztük a titkosszolgálatokhoz közelállónak tartott Baza arról írt, hogy a luxusautó rendszám alapján a Vlagyimir Putyin orosz elnök szövetségeséhez, Kirill pátriárkához tartozik. Az karambol híre azért kapott szárnyra, mert az orosz állami vezetők kedvenc autójának eleje a helyszíni felvételek tanúsága szerint csúnyán összetört, annak ellenére, hogy egy hattonnás, páncélozott luxuslimuzin.

I cannot stop laughing, this is way too good.



Russian Patriarch Kyrill’s car, a Russian Aurus Senat, crashed into a Volvo XC60. The Russian-made car is completely broken apart at the front as if it hit a boulder. The Volvo on the other side looks pretty good for a car which just… pic.twitter.com/RWhfHwZEhC — (((Tendar))) (@Tendar) May 22, 2023