Merénylet: súlyosan megsebesült a luhanszki elcsatolt terület belügyminisztere

Súlyosan megsebesült az ellene elkövetett merényletben Ihor Kornet, az Ukrajnától elcsatolt luhanszki régió ügyvivő belügyminisztere, a robbantásban egy ember meghalt - közölte Leonyid Paszecsnyik, az Oroszországhoz csatolt terület megbízott vezetője a Telegram-oldalán.

A Luhanszk belvárosában végrehajtott támadásban egy járókelő vesztette életét, a hét sebesült között van a miniszter három testőre is - idézte a biztonsági szerveket a TASZSZ orosz hírügynökség.

BREAKING: Traitor and Minister of the Interior of the "Luhansk People's Republic" Igor Kornet was getting his beard trimmed in a barbershop in Luhansk when someone threw a grenade inside. #СлаваУкраїні pic.twitter.com/FVcEtyl81c — KaiserFella ♛ ?????? (@Punk_Priest) May 15, 2023