Jókora változás jöhet a "zöldnek" címkézett termékeknél

Az Európai Parlament (EP) strasbourgi plenáris ülésén elfogadta a termékek ökocímkéinek a tartósságra, valamint a környezetbarát jellegre utaló megtévesztő állítások, az úgynevezett zöldrefestés (greenwashing) tilalmára vonatkozó javaslatot - tájékoztatott az uniós parlament.

Az 544 szavazattal, 18 ellenszavazattal és 17 tartózkodás mellett elfogadott javaslat növelni akarja a fogyasztói tudatosságot, segíteni a fogyasztóknak megtalálni a valóban környezetbarát árucikkeket, valamint arra ösztönzi a vállalkozásokat, hogy tartósabb és fenntarthatóbb termékeket kínáljanak.

Az EP-képviselők azt akarják elérni, hogy csak azok használhassák a zöld jellegre utaló környezetbarát, természetes, biológiailag lebomló, klímasemleges, valamint egyéb ökohivatkozásokat a címkéken, akik ezeket az állításokat tételesen bizonyítani is tudják. Véget vetnének annak is, hogy egyes gyártók a termék egészét környezetbarátnak tüntessék fel olyan esetben, amikor annak csak egy részére igazak az állítások. Véleményük szerint egyszerűsíteni kellene a terméktájékoztatókon is, és csak a hatóságok és hivatalos tanúsítási rendszerek ökocímkéit kellene engedélyezni.

A tartóssággal kapcsolatban az EP nem engedné meg, hogy egy adott áru használhatósága korlátozott legyen abban az esetben, ha a fogyasztó más gyártó eszközeivel, pótalkatrészeivel vagy tartozékaival, például más töltőkkel vagy tintapatronokkal használja a terméket. A vásárlókat tájékoztatni kellene a javíthatóság esetleges korlátairól, hogy a fogyasztók inkább a tartósabb és a könnyebben javítható termékeket válasszák. A képviselők emellett külön jótállási címke bevezetését szorgalmazzák, amelyen a törvényben előírt jótállási időszak mellett az is fel lenne tüntetve, hogy meg lehet-e azt hosszabbítani, és ha igen, mennyi idővel. Ezzel nagyobb figyelmet kapnának a minőségi termékek, és a vállalkozásoknak is jobban megérné a tartósságra összpontosítani - írták.

A javaslat elfogadásával megkezdődhetnek az új szabályokat rögzítő irányelv végleges szövegével kapcsolatos egyeztetések az Európai Parlament és a tagországok között - tájékoztattak.

Tóth Edina, a Fidesz európai parlamenti (EP-) képviselője az MTI-hez eljuttatott közleményében azt írta, a megtévesztő környezetvédelmi állítások és címkézések tiltásával foglalkozó jelentés elfogadása nagy siker a Fidesz EP-képviselőcsoportja számára, hiszen általa elkerülhető a kettős minőség káros gyakorlata és fokozni lehet a termékek és a gazdaság fenntarthatóságát.

"Nem engedünk többé teret azon vállalkozásoknak, melyek környezetbarátként tüntetik fel magukat, miközben ez egyáltalán nem mutatkozik meg működésükben, illetve a termékeikre, szolgáltatásaikra vonatkozó, ilyesfajta félrevezető állításaik nem igazolhatók" - fogalmazott.

A fogyasztói bizalom megerősítése érdekében egy hatékony szabályozás minden valódi céges "zöldülés" hitelességét erősítheti - jelentette ki Tóth Edina, majd hozzátette: "a zöld termék legyen valóban zöld, járjunk együtt tovább a zöld úton, és szüntessük meg közösen a fogyasztókra káros rossz kereskedelmi gyakorlatot".

Nyitókép: RomoloTavani/Getty Images