Szokatlan nyilatkozatott tett a háború lehetséges kimenetelét illetően a cseh államfő

Miközben az Egyesült Államokban a hírek szerint növekszik az ukrajnai háború tárgyalásos lezárásának politikai támogatása, Kijev harci esélyeiről – és ezekhez kötődően a nyugat hozzáállásáról – szokatlanul nyílt óvatossággal szólalt meg a hét végi londoni koronázási ünnepség résztvevőjeként a cseh államfő.

Ahogy arról az Infostart is beszámolt, Petr Pavel, miután háromnapos látogatást tett áprilisi végén az ukrán fővárosban Zuzana Caputová szlovák államfő oldalán, arra figyelmeztetett, hogy az oroszok ellen harcoló ukrán hadseregnél kritikus a lőszerhiány, és elegendő muníció nélkül nem lesznek képesek ellentámadást indítani.

A nyugalmazott tábornok, aki korábban a NATO magas rangú hivatalnoka is volt, most ugyanezt a gondolatmenetet folytatta a The Guardiannek adott hétvégi interjújában is. Petr Pavel egyebek mellett óva intette az ukránokat attól, hogy belelovalják magukat egy elsietett akcióba csak azért, hogy végre eredményeket mutassanak fel.

„Borzasztóan káros lehet Ukrajnának, ha ez az ellentámadás kudarcba fullad, mert nem lesz második esélyük, legalábbis ebben az évben nem”

– idézi szavait a VG.

Kudarc esetén Ukrajna „szörnyű veszteségeket” szenvedne el. Márpedig óriási feladat biztosítani a megfelelő személyi felszerelést, lőszerellátási logisztikát és az üzemanyag-utánpótlást – sorolta a cseh államfő

Kifejtettet azt is, hogy az EU-nak – miután nem rendelkezik elegendő háttérrel az ukrán utánpótlás biztosítására – a szükséges lőszert össze kellene vásárolnia a világból, akár olyan országoktól, amik nem akarják nyíltan elismerni, hogy szerepet vállalnak Moszkvával szemben, vagy akikkel diplomáciai kényelmetlenség lenne az üzletelés. „Vannak módok ennek kivitelezésére” – fogalmazott.

Petr Pavel ugyanakkor nyíltan kimondta: a nyugatnak arra a kimenetelre is fel kell készülnie, hogy az ukránok nem aratnak teljes győzelmet. „Úgy gondolom, hogy bármit meg kell tennünk, ami a rendelkezésünkre áll, hogy ösztönözzük az ukránokat és támogassuk őket, hogy sikeresek legyenek. De belsőleg más eshetőségekre is fel kell készülnünk.”

