Barack Obama Berlinben: popsztárként ünnepelték, de olyan a gázsija is

Ötödször látogatott Berlinbe Barack Obama, és a vizit ezúttal is maradandó nyomokat hagyott maga után. Találkozott régi és új barátjával, saját szavai szerint Angelával és Olaffal, meleg szavakkal méltatva a korábbi és az új kancellárt. Bár Merkel és Scholz két különböző pártot képvisel, ugyanazokat az alapértékeket vallja – fogalmazott a korábbi elnök, aki két cikluson keresztül, 2009-től 2017-ig volt az Egyesült Államok vezetője.

A 61 éves Obama még elnökjelöltként 2008-ban hódította meg Berlint, amikor júliusban a német főváros egyik fő nevezetességének számító, a porosz–dán háborúban aratott porosz győzelem emlékére, 1873-ban felavatott győzelmi oszlopnál (Siegesäule) mintegy 200 ezer ember előtt mondott beszédet.

2013-ban már elnökként a főváros és egyben Németország jelképének számító Brandenburgi kapunál (Brandenburger Tor) lelkesítette a németeket, majd 2016-ban államfőként már búcsúlátogatást tett Berlinben. 2019-ben már "nyugdíjas" elnökként tett rövid vizitet a német fővárosban, ezúttal pedig Angela Merkellel, majd Olaf Scholzcal találkozott, a kettő között pedig csaknem 17 ezer rajongója előtt a berlini főpályaudvar melletti hatalmas csarnokban mondott a demokráciát méltató és féltő, egyben lelkesítő beszédet.

Míg azonban 2008-ban elnökjelölti beszédét a 200 ezer berlini ingyen hallgathatta, ezúttal a pályaudvar közeli

Mercedes Benz Arénában való találkozóért busás árat kellett fizetni.

Különösen annak, aki az exelnökkel egy szelfit is akart készíteni.

Már az előzetes értesülések is arról szóltak, hogy a 17 ezer férőhelyes arénában lezajlott találkozó a tehetősebb közönséget célozta meg. A belépők ára 61 eurótól indult, 550 euróért pedig VIP-csomag is volt. A plafont azonban egy 2500 eurós, úgynevezett "Exkluzív VIP Pass" jelentette, amely egy szelfi lehetőségét is tartalmazta az Egyesült Államok volt elnökével.

A befolyt összeget a hírek szerint nem Obama, hanem egy, az amerikai fiatalokat támogató alapítványt kapta.

A csillagászati belépői árak ellenére az előadáson csaknem telt ház volt, mintegy jelezve a volt elnök változatlan németoszági népszerűséget.

Az Egy este Barack Obama elnökkel című előadásában a korábbi államfő a német moderátorral aktuális politikai kérdésekről, a többi között a demokrácia helyzetéről, a jó politikai vezetésről és a klímaváltozásról beszélt.

A demokráciát fenyegető veszélyekkel kapcsolatban a társadalom polarizációjáról, illetve a dezinformáció erősödéséről beszélt. A klímaváltozás kockázataival összefüggésben pedig azt emelte ki, hogy a fiatal generáció biztosítja számára a reményt.

A volt elnök a fiatalok nemzedékét intelligensnek, innovatívnak és idealistának nevezte.

Obama előadását hatalmas taps fogadta, a volt elnököt szinte popsztárként ünnepelték.

A volt elnök Berlin előtt Zürichben tett látogatást, ahol mintegy 10 ezres hallgatóság előtt hasonló témájú előadást tartott.

Nyitókép: MTI/AP/DPA/Kay Nietfeld