Videó arról, hogyan találják telibe saját városukat az oroszok

Ahogy arról ukrán források alapján beszámoltunk, az orosz légierő egyik Szu-34-es típusú repülőgépe az oroszországi Belgorodra dobott bombát.

Az oroszok is megszólaltak az ügyben. Vjacseszlav Gladkov, a Belgorodi terület kormányzója a Telegram üzenetküldő alkalmazáson azt írta, hogy a robbanás nyomán 20 méter átmérőjű kráter keletkezett a város egyik központi kereszteződésénél. Egy közeli lakóház megrongálódott, több parkoló autóban károk keletkeztek, és villanyoszlopok dőltek ki. Három ember megsérült, de egyikük sebesülése sem életveszélyes. Kettőt közülük kórházba szállítottak. A megrongálódott társasház lakóit kiköltöztették.

A Twitterre felkerült egy videó, amely a becsapódást mutatja.

Clearer video of a Russian bomb that detonated in Belgorod last night. pic.twitter.com/vZnoFFvq7J — Dmitri (@wartranslated) April 21, 2023