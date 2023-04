Északi pánik: álcázott orosz hajóflotta szabotázsra készülhet

A dán, svéd, norvég és finn állami műsorszolgáltatók indították azt a közös vizsgálatot, melynek eredménye szerint az oroszok halász- és kutatóhajónak álcázott flottát tartanak fenn az Északi-tengeren: a hajók megfigyelőberendezésekkel vannak felszerelve, és olyan infrastruktúrákat térképeznek fel, melyek egy esetleges szabotázs alanyaivá válhatnak – írja a BBC.

A BBC azt is megjegyzi, hogy tudomása szerint a brit hatóságok tudnak arról is, hogy brit vizeken is mozognak a program részeként működő orosz hajók. A vizsgálat részleteit az állami adók szerdai műsoraikban teszik közzé.

A totális háborúra készülnek

Egy dán kémelhárító tiszt szerint azért készítik elő a lehetséges szabotázsokat, hogy a Nyugattal való teljes konfliktus esetén legyenek eszközeik, amelyekhez nyúlhatnak. A norvég hírszerzés vezetője azt állítja, hogy a program Oroszország számára rendkívül fontos lehet és közvetlenül Moszkvából irányítják.

A vizsgálatot készítő műsorszolgáltatók azt állítják, lehallgatták az oroszok az északi vizeken navigáló, az úgynevezett szellemhajókkal folytatott kommunikációját. A hajók kikapcsolták transzmittereiket, hogy valós pozíciójuk ne legyen meghatározható kívülállók számára.

A vizsgálat a Vladimirszkij admirális nevet viselő hajóra összepontosít, mely hivatalosan víz alatti kutatóhajó, a jelentés szerint ugyanakkor orosz kémhajó. A kutatások alapján készült dokumentumfilm egy névtelenül nyilatkozó egykori brit királyi haditengerészeti szakértő segítségével követi nyomon a hajó mozgását az Egyesült Királyság és Hollandia partjainál lévő hét szélerőmű közelében egy küldetés során.

A film szerint amikor szélerőművek közelébe ér, a hajó lelassít és elidőz környékükön. Egy hónapon át jeladójának használata nélkül cirkált az északi vizeken. Amikor egy riporter kis hajón közelítette meg a Vladimirszkij admirálist, egy látszólag az orosz katonák által is használt fegyvert viselő, maszkos férfi állította meg.

A britek is találkoztak már a hajóval

A hajót tavaly a skót partoknál is látták. November 10-én észlelték, amint belép a Moray Firth torkolatába, majd a királyi légierő tengeri járőrrepülőgép-flottájának otthont adó Lossiemouth-tól mintegy 55 kilométerre keletre látták, mielőtt lassan nyugat felé vette az irányt. A BBC úgy tudja, hogy az Egyesült Királyság tisztviselői tisztában vannak azzal, hogy az oroszok úgynevezett tenger alatti feltérképezést kívánnak végezni, többek között olyan hajókkal, amelyek az Egyesült Királyság vizein mozognak.

Ha konkrét fenyegetések lennének az Egyesült Királyság ellen, akkor ezeket kivizsgálnák, de a források nem kívánták megmondani, hogy milyen tevékenységet vizsgálhattak eddig.

Februárban a holland hírszerzés szokatlan figyelmeztetést adott ki a tengeri infrastruktúra potenciális megzavarására vagy szabotázsra való felkészüléssel kapcsolatban. Az ország katonai hírszerzésének vezetője szerint egy orosz hajót észleltek egy északi-tengeri szélerőműpark közelében.

"Az elmúlt hónapokban tapasztaltuk, hogy orosz szereplők megpróbálják feltárni, hogyan működik az energiarendszer az Északi-tengeren. Ez az első alkalom, hogy ilyennek szembesülünk" – mondta Jan Swillens tábornok.

Nincs benne semmi meglepő

Az érzékeny helyszínek felderítése nem szokatlan, a nyugati országok valószínűleg hasonló tevékenységet folytatnak Oroszországgal szemben. Az ismeretek sokféle lehetőséget nyitnak meg a területeket feltérképezők előtt: az egyik a kommunikáció megrongálása vagy az országok energiarendszereinek lekapcsolása, amivel káoszt lehet elérni. A tényleges szabotázzsal kapcsolatos bizonyítékok Oroszországgal szemben eddig ugyanakkor korlátozottak.

A nyomozás felveti annak lehetőségét is, hogy az ilyen hajóknak köze lehet a tavalyi, Svalbardtól délre történt incidenshez, amikor egy víz alatti adatkábelt elvágtak. A kábel a világ legnagyobb kereskedelmi földi műholdas kommunikációs állomását szolgálta ki. A norvég rendőrség szerint "emberi tevékenység" áll a szabotázs mögött, de hivatalosan nem vádoltak meg senkit.

Április 13-án Norvégia 15 orosz tisztviselőt utasított ki, kémkedéssel vádolva őket.

Tavaly októberben a rendőrség súlyos incidenst jelentett be a Shetland-szigeteken is, miután egy kábelt elvágtak. Az incidens súlyosan akadályozta a szárazfölddel való kommunikációt, akkor azt állították, hogy a problémát valószínűleg "halászhajók" okozták.

Egyértelmű és jelentős szabotázscselekmény eddig csak egy történt, az Északi Áramlat gázvezeték egyes részeinek tavaly szeptemberi megsemmisítése. Ezzel akkor sokan oroszokat vádoltak, de azóta egyéb lehetőségek is felmerültek, például ukránpárti szereplők tevékenysége. A vizsgálat az ügyről még zajlik.

