Ukrajnában mindkét oldal egy hatalmas összecsapásra készül

Bár a Donbasz régióban még mindig súlyos harcok dúlnak, úgy tűnik az oroszok csapatokat vonnak ki Donyeck város környékéről, hogy azokat Bahmutnál vessék harcba.

A kelet-ukrajnai város birtoklásáért már lassan kilenc hónapja folyik a küzdelem. Eddig szinte kizárólag a Wagner magán hadsereg alakulatai próbálták elfoglalni a települést, de pár napja már az orosz hadsereg elit, ejtőernyős egységei is bekapcsolódtak a küzdelembe.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 18 April 2023.



Find out more about Defence Intelligence's use of language: https://t.co/STovWLVBpO



?? #StandWithUkraine ?? pic.twitter.com/TL7oXbxkov — Ministry of Defence ?? (@DefenceHQ) April 18, 2023

A londoni jelentés arról számol be, hogy a jelenleg a frontvonal a városban található vasútvonal mentén húzódik. Ugyanakkor az ukránok Bahmut déli részén is keményen harcolnak, nehogy az oroszok bezárják az ostromgyűrűt.

Azonban a brit hírszerzés szerint mindkét fél szeretné csökkenteni a Bahmutban harcoló alakulatainak számát. Az ukránok a közelgő nagy offenzívájukhoz akarnak minél több katonát átcsoportosítani, az oroszok pedig hadműveleti tartalékot szeretnék létrehozni. Erre nyilván egy átfogó ukrán támadás visszaverése miatt lenne a legnagyobb szükségük.

Ugyancsak a Twitteren tették közzé ezt a videót, amin a város művelődési központjának pusztulása látható. Az épületet állítólag az ukránok aknázták alá és miután az oroszok megszállták, távolról felrobbantották.

The house of culture in Bakhmut was blown up, possibly filled with Russians. Z-Channels already reported that many houses in Bakhmut are mined, waiting to be occupied by Russian troops, only to be send straight to hell.



Bakhmut serves only the purpose to decimate the Russian… pic.twitter.com/F14RnA7zva — (((Tendar))) (@Tendar) April 18, 2023

Úgy tudni több más épületnél is ezt a taktikát alkalmazzák a védők. Álcázott robbanóanyagot hagynak hátra azokban a házakban, ahonnan az oroszok kiszorítják őket, majd a támadók beérkezése után felrobbantják az aknákat. Hírek szerint számos orosz katona vesztette már így az életét.

Az amerikai Insitute for the Study of War (ISW) legújabb jelentésében pedig arról számolt be, hogy a hírhedt zsoldos hadsereg vezére, Jevgenyij Prigozsin visszakerülhetett a Kreml kegyeibe. A Wagner csoporthoz közel álló források szerint a zsoldosok képeznek ki legalább három új gépesített lövész dandárt, amelyeket mozgósított újoncokkal töltenek fel és a valószínűleg Bahmutnál akarják majd bevetni. Maga Prigozsin pedig arról számolt be, hogy katonái most már folyamatosan kapnak utánpótlást tüzérségi lőszerekből. Az ISW emlékeztet rá, hogy az orosz parlament olyan törvény elfogadására készül, amely a zsoldosoknak is ugyanolyan jogokat adna, mint a hadsereg veteránjainak.

Nyitókép: MTI/AP/LIBKOS