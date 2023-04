Ismét Ukrajnában vetik be a rettegett orosz ejtőernyős tábornokot

Az eredeti haditervek szerint az orosz haderő légideszant csapatainak (VDV) kellett volna kivívniuk a gyors győzelmet azzal, hogy elfoglalják a Kijev környéki reptereket és azokat a főerők beérkezéséig meg is tartják. Az ukrán hadsereg azonban keményen ellenállt, és az orosz légideszantosok súlyos vereséget szenvedtek. A felmentésükre Fehéroroszország felől indult páncélos oszlop pedig hatalmas, mintegy hatvan kilométeres forgalmi dugóba rekedt, ahol aztán az ukrán páncélvadászok megtizedelték őket.

De az ejtőernyősök a front más részein sem remekeltek.

A brit védelmi minisztérium legújabb jelentése azonban arról számol be: a rettegett, de katonái körében nagy tiszteletnek örvendő ejtőernyős parancsnokot valószínűleg mégis visszaküldik Ukrajnába, méghozzá fontos megbízatással.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 16 April 2023.



?? #StandWithUkraine ?? pic.twitter.com/NXRGbGmQA5 — Ministry of Defence ?? (@DefenceHQ) April 16, 2023