Drámai a helyzet Bahmutban - videó

A brit védelmi minisztérium legfrissebb jelentésében arról számolt be, hogy minden korábbinál súlyosabb harcok dúlnak Bahmutban. Az ukránok ugyan még tartják állásaikat a város nyugati részében, de az elmúlt 48 órában különösen heves tüzérségi támadások érték őket.

Ezzel egyidőben a Wagner katonái folytatják előrenyomulásukat a város központjában. Most már az orosz reguláris erők is segítik a zsoldosokat. A támadás lészaki és déli szárnyait az ejtőernyősök (VDV) biztosítják.

