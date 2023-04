Brit harci járművet lőttek ki az oroszok Bahmutnál - videó

Az orosz haderő egy, az ukránok által ritkán használt FV103 Spartan páncélozott harcjárművet lőtt ki Bahmutnál.

Az esetről a Ukraine Weapons Tracker tett közzé videót a Twitteren. Ezen az is látszik, hogy az ukrán katonák ki tudtak jönni a járműből, megkönnyebbülten integetnek a kamerába.

#Ukraine: A Ukrainian FV103 Spartan and MT-LB APCs were destroyed by Russian forces in Bakhmut, #Donetsk Oblast. All crew members survived.



The FV103 was privately purchased by volunteers and handed over to Ukrainian troops.



This is the first FV103 confirmed to be destroyed. pic.twitter.com/eEkjctuGXE — ?? Ukraine Weapons Tracker (@UAWeapons) April 14, 2023