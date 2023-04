Amerikai szankciók: Dmitrij Medvegyev reagált Orbán Viktor reggeli szavaira

„A magyar miniszterelnök szerint Ukrajna pénzügyileg nem létező ország. Amint megszűnik az amerikai és európai finanszírozás, a háború is véget ér. Jól mondta, bátran és pontosan az európai politikusokhoz képest. Csak annyit lehet hozzátenni, hogy amint megszűnik a nyugati finanszírozás, maga Ukrajna is megszűnik” – reagált Telegram csatornáján Orbán Viktor Kossuth rádiós megszólalására Dmitrij Medvegyev, egykori orosz elnök, az orosz Biztonsági Tanács elnökhelyettese, írja a The Guardian alapján a 24.hu.

A magyar miniszterelnök többek között úgy fogalmazott, hogy Ukrajna működtetését az Európai Unió finanszírozza – köztük a magyarok is –, ez pedig tönkreteszi Európát. Hozzátette: még nem tartunk ott, hogy az európai közvélemény rákényszerítse az európai vezetőket a háborúval és a szankciós politikával kapcsolatos álláspontjuk megváltoztatására, „de el fog jönni az igazság pillanata”. Mert ami most történik, az tönkreteszi Európát. Tönkreteszi a biztonságát, tönkreteszi a gazdaságát – hangsúlyozta Orbán Viktor.

Dmitrij Medvegyev a két héttel ezelőtti Orbán-interjúra is reagált. Akkor a magyar kormányfő arról beszélt, hogy legitim kérdéssé válhat, hogy az unió békefenntartókat küldjön Ukrajnába. Medvegyev – a magyar miniszterelnök nevének említése nélkül – azt írta a közösségi oldalán: „Meglátjuk, hogy Európa készen áll-e békefenntartók koporsóinak hosszú sorára.”

A 24.hu emlékeztet, hogy Dmitrij Medvegyev többedszer beszél elismerően a magyar kormányfőről. Tavaly májusban bátor lépésnek nevezte, hogy Orbán Viktor nem támogatta az orosz energiatermékekre vonatkozó uniós embargót. Akkor úgy fogalmazott: „Az uniós tagállamok legértelmesebb vezetői belefáradtak abba, hogy csöndben haladnak a szakadék felé.”

