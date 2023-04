Felpörgette hadiiparát Ukrajna - képek

Jurij Huszjev, az Ukroboronprom ukrán állami hadikonszern vezérigazgatója az Interfax-Ukrajina hírügynökségnek adott interjújában elmondta, hogy az Oroszország által Ukrajna ellen indított háború tavaly februári kezdete óta a vállalat létesítményeit több mint 150 támadás érte, de ennek ellenére még növelték is a gyártást, egyebek között áthelyezéssel, és magáncégekkel való együttműködéssel.

A vállalathoz több mint hatezer új alkalmazottat vettek fel. Mostanra pedig az állami konszern mintegy száz olyan céggel kezdett együttműködést, amelyek korábban nem gyártottak semmit a fegyveres erők számára. Az Ukroboronprom egy NATO-országgal együttműködve létrehozott egy, a 122 mm-es tüzérségi lövedékeket gyártó bázist külföldön, és az első tételt már meg is kapták az ukrán fegyveres erők - jelentette be az ukrán állami konszern a Facebookon március végén. Ez a harmadik típusú lőszer a 120 mm-es aknavetőbe való lőszer, illetve a 125 mm-es harckocsi-lövedék után, amelyet ukrán technológiával, ukrán szakemberek bevonásával gyártanak külföldi létesítményekben. A 122 mm-es lövedéket az ukrán tüzérség használja a D-30 vontatott tarackokkal. Az külföldi gyártás előtti tesztek nyomán az Ukroboronprom megerősítette a lövedék egyes taktikai és műszaki jellemzőit, így megnőtt a maximális lőtávolság is. (Forrás: Facebook/Ukroboronprom)

A vezérigazgató elmondta, hogy az állami konszern a haditechnikai eszközök biztonságos helyen történő gyártására és javítására irányuló programot hajt végre, nemcsak a régi szovjet berendezések javítását végzi, hanem a lefoglalt, és a partnerországoktól kapott eszközökét is.

(A nyitóképen: Sztuhna–P páncéltörő rakétarendszerrel orosz harckocsikat semmisítenek meg Donyeck régióban.)

Nyitókép: Facebook/ukroboronprom