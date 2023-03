Érdekes dolgok derültek ki a krími drónincidensről a Pentagon felvételeit elemezve

Azt követően, hogy a Pentagon csütörtökön elérhetővé tette a kedden lezuhant amerikai MQ-9 Reaper drón által készített utolsó felvételeket, csak idő kérdése volt, hogy valamelyik geolokációval foglalkozó portál beazonosítsa azt, hogy pontosan merre is járt a gép – írja a Portfolio.

Mint olvasható, már a felvétel közlésekor feltűnő volt, hogy rövid ideig szárazföld is látható az MQ-9-es által készített videofelvételen, a geolokációval foglalkozó GeoConfirmed Twitter-csatorna mindemellett azonban azt is kiszúrta, hogy a szárazföld feltűnésekor a Reaper éppen északnyugati irányba tartott.

Mindez azt jelentheti, hogy az amerikai felderítő drón az egyébként szokásosnak mondható, a Krím-félszigettől délre fekvő vizek helyett Szevasztopoltól kevesebb mint 100 km-es távolságban, a várostól délnyugatra járőrözött.

It appears that the U.S. Air Force MQ-9 Surveillance Drone that Crashed in the Black Sea on Tuesday was way closer to Crimea than was previously reported by the Department of Defense; after seeing this I'm honest surprised that the Su-27s didn't just Shoot it Down. https://t.co/MGCkQOTcis — OSINTdefender (@sentdefender) March 17, 2023