Sokk a német fogyasztóknak: 2024-től betiltják a gáz- és az olajfűtés kiépítését

A Bild című lap értesülése szerint Robert Habeck minisztériuma az építésügyi minisztériummal karöltve már nagy erővel dolgozik a törvénytervezeten, egyelőre azonban semmi nem végleges. A kiszivárgott részletek szerint a kizárólag fosszilis energián, mindenekelőtt gázon és olajon alapuló fűtési rendszerek beépítése 2024-től nem engedélyezett, és csak olyan fűtőtestet lehet felszerelni, amelyek legalább 65 százalékban megújuló energiából termel hőt.

Szakértők szerint ez egyenértékű a gáz- és olajfűtés de facto betiltásával, illetve azzal, hogy csak hőszivattyúk és biomasszakazánok telepítése, valamint távhő alkalmazása lehetséges.

A már beépített fűtőberendezések csak harminc évig működhetnek, 2045-től teljesen betiltják a fosszilis fűtés alkalmazását.

A tervek között szerepel az is, hogy 2025-től az új rendszereket úgynevezett intelligens mérővel is felszerelik, így azok messziről is leolvashatók.

Robert Habeck – aki egyben Oaf Scholz helyetteseként egyben alkancellár is – ugyanakkor elismerte, hogy ehhez nagyarányú állami támogatásokra van szükség. A szerényebb jövedelemmel rendelkezőket is segíteni kell abban, hogy lakásukat ennek megfelelően átalakítsák, egyebek között hőszivattyút építsenek be. A miniszter elismerte azt is, hogy a gázfűtés jóval olcsóbb. Szerinte ugyanakkor pénzügyi támogatással biztosítani kell azt a lehetőséget, hogy az emberek a különbözetet kifizethessék.

A hárompárti német kormány hivatalba lépése után kötelezettséget vállalt arra, hogy 2030-ra 65 százalékkal csökkenti az üvegházhatású gázok kibocsátását 1990-hez képest, legkésőbb 2045-ig pedig klímasemlegessé válik. Ez azt jelenti, hogy legkésőbb 2045-ig teljes mértékben meg kell szüntetni a fosszilis energiahordozók alkalmazását az épületek fűtésében.

A kormány szerint a fűtési szektor energiaellátása azért is különösen fontos, mert az ország teljes energiaszükségletének több mint egyharmadát fordítják épületek fűtésére, illetve a melegvíz-szolgáltatásra. Mindezt megerősíti az a kényszer, hogy az ukrajnai orosz háború következményeként Németországnak a fosszilis energiaimporttól a lehető leggyorsabban függetlenednie kell.

Bírálta ugyanakkor Habeck tervezetét a kisebbik koalíciós partner, a szabad demokrata FDP. A párt lakáspolitikával foglalkozó szóvivője szerint a koalíciós pártok eredetileg abban állapodtak meg, hogy az átállás fokozatosan, a lehetőségekhez mérten történik. Daniel Frost szerint ami ezen túlmegy, arról nem volt szó, épp ezért nem is vehető komolyan.

A gazdasági minisztérium és Robert Habeck olykor fantáziál. Ezt azonban az FDP-vel nem lehet megtenni

– hangoztatta a szóvivő.

A német lakástulajdonosok szövetsége ugyancsak elutasította a kiszivárgott tervezetet. A szövetség elnöke szerint ilyen törvény csak a mesék világában létezik. A kormány ezeket a terveket megvétózhatja vagy módosíthatja, egyelőre semmi nincs kőbe vésve – hangoztatta a szövetség vezetője, aki egyidejűleg Olaf Scholz kancellár közbelépését sürgette.

