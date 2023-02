Saját fegyvereikkel találják szembe magukat az oroszok Bahmutnál - képek

Mint arról az Infostart is beszámolt már, Bahmut birtoklásáért tavaly augusztus elseje óta véres harcokat vívnak az oroszok. A védők azonban mindeddig kitartottak, bár Moszkvában már többször is a város közeli elestét jósolták.

A legfrissebb orosz katonai jelentések is arról szólnak, hogy csapataiknak sikerült kiszorítaniuk az ukránokat a város körüli legfontosabb magaslatokról. Így Bahmut bevétele küszöbön áll.

Ennek azonban jócskán ellentmondanak a közösségi médiában megjelent képek, amelyeken ukrán harckocsik láthatók, amint Bahmutba érkeznek. Vagyis a védők nemhogy kitartanak, de erősítést is kapnak, illetve az oroszoknak még mindig nem sikerült bekeríteniük és az utánpótlástól elvágniuk az ukránokat.

A képekhez csatolt szöveg felhívja a figyelmet arra is, hogy egy kivételével az összes harckocsit az oroszoktól zsákmányolták.

