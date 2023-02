Rejtélyes iráni dróncsapás: nem volt véletlen az időzítés

Elképzelhető, hogy Izrael követte el a támadást, mivel a két ország viszonya már évek óta nagyon feszült, de ezt egyelőre sem Izrael, sem Irán nem erősítette meg – mondta Kovács Blanka.

Az elmúlt évtizedekben Irán nemzetközi megítélése is sokat romlott, és feszült a viszonya Izraellel. Nemcsak a nukleáris programja miatt, hanem azért is, mert a hatóságok sokszor kegyetlenül lépnek fel a politikai és gazdasági bajok miatt tüntetőkkel. De a kuta szerint az is sokat rontott Teherán megítélésén, hogy fegyvereket szállít Oroszországnak.

Kovács Blanka felhívta a figyelmet az akció időzítésére, mivel az éppen akkor történt, amikor az amerikai külügyminiszter a Közel-Keleten tárgyal, Anthony Blinken Izraelben találkozott az ország új kormányfőjével, Benjamin Netanjahuval. Az amerikai diplomácia vezetője megerősítette, hogy az Egyesült Államok számára kiemelt fontosságú Izrael biztonsága. Netanjahu pedig nemzetközi összefogást sürgetett Iránnal szemben. "Az biztos, hogy Irán nemzetközi elszigeteltsége komolyan súlyosbodhat az elkövetkezendő időszakban" – tette hozzá Kovács Blanka

A szakértő szerint ha Izrael követte el a dróntámadást, akkor az üzenet egyértelmű: Teheránnak változtatnia kell agresszív külpolitikáján. Az is érdekes – folytatta a kutató –, hogy az akciót egy lőszergyár és nem valamelyik iráni nukleáris létesítmény ellen hajtották végre.

Explosion at a military factory in the central #Iranian city of Isfahan



According to the Iranian state television company IRIB, the explosion occurred in one of the centers for the production of ammunition of the Ministry of Defense. pic.twitter.com/2gwwJeyOad — NEXTA (@nexta_tv) January 28, 2023