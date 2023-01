Újabb borzalmas fegyvert vetettek be Ukrajnában az oroszok - videó

Újabb rettenetes orosz bomba mutatkozott be Ukrajnában. A termobárikus bombáról van szó, amelynek betiltását a 2000-es években több emberi jogi szervezet, köztük Human Rights Watch is kezdeményezte.

A fegyvert nevezik aeroszol- vagy vákuumbombának is. Egy két fázisban robbanó szerkezetről van szó, amely az első detonáció alkalmával rendkívül gyúlékony anyagot porlaszt szét a levegőben, majd ezt begyújtva egy újabb hatalmas robbanást hoz létre. Ez elvonja a környező levegő oxigénjét és óriási hőmérsékletű tűzgömböt hoz létre.

Ilyen fegyverek által kiváltott robbanáshullám lényegesen tovább tart, mint a hagyományos robbanóanyag esetében. A detonációt előbb egy lökéshullám, majd óriási vákuum követi.

Ez szó szerint kiszívja az emberek tüdejéből a levegőt,

a hatalmas tűzgömb pedig felperzsel mindent. Szakértők szerint a vákuumbomba, az atomfegyver után a világ legerősebb fegyvere.

Russian troops using thermobaric weapons against Ukrainian positions in Novoselivske, near Svatove, in the Luhansk region.



The Ukrainians liberated the village a few weeks ago.pic.twitter.com/uWbInLavMe — Visegrád 24 (@visegrad24) January 23, 2023