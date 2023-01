Agresszív daganatos betegsége van Michael Flatley-nek

A 64 éves sztepptáncos 1994-ben lett világhírű, amikor a Riverdance-szel lépett fel az Eurovíziós Dalverseny egyik betétprodukciójaként - írja a CNN.

A sikerre építve a hétperces számból egész estés előadást készítettek, mely a következő évben debütált Dublinban.

A munkáscsaládból származó, ír-amerikai Flatley ezután készítette el első saját show-ját, a Lord of the Dance-et, melyet később a Feet of Flames és a Celtic Tiger követtek a sorban. Több mint hatvan országban hatvanmilliónál is többen látták ezeket,

egymilliárd dolláros bevételt meghaladó jegyeladásokat hozva.

Flatley tavaly azért indított Lord of the Dance turnét, hogy a bevételekből Ukrajnát támogassa. A táncos kipróbálta magát a film világában is: 2018-ban thrillert írt és rendezett.

View this post on Instagram A post shared by Michael Flatley (@michaelflatleyofficial)

Instagramján a következő olvasható: "Kedves barátaink, egy személyes hírt kell veletek megosztanunk: Michael Flatley-nél a rák egy agresszív formáját diagnosztizálták. Műtéten esett át és nagyszerű orvosok kezelik. További mondanivalónk a hír kapcsán jelenleg nincs. Kérjük imáitokat és jókívánságaitokat. Köszönjük. Teamlord."

Nyitókép: Twitter/Gala