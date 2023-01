Magyar zenekar kapta meg 2022-ben az év albuma díjat

Októberben a Budapesti Fesztiválzenekart választották az év zenekarának Londonban, a nemzetközi szakma pedig most az együttes legfrissebb Bruckner-lemezére figyel – írja a papageno.hu.

"Ha Brucknert vezényelek, azonnal a bőröm alá megy" – mondta el Fischer Iván, aki szerint a szimfónia a maga befejezetlenségben is úgy teljes és gyönyörű, ahogy a Milói Vénusz, aminek a torzóját is karok nélkül szeretjük.

A NativeDSD nevű holland platformon – amely csúcsminőségű audiofelvételek megosztására specializálódott – december 22-ig lehetett szavazni az Év Albuma 2022 díjra. A legjobb öt nagyzenekari lemez között a London Symphony Orchestra és a washingtoni National Symphony Orchestra felvételei is szerepeltek. A Budapesti Fesztiválzenekar nemcsak a kategóriáját nyerte meg, hanem a közönségdíj is az övé lett. Bruckner-lemezüket nemrég az Apple Music legjobb 2022-es klasszikus zenei albumai közé is beválasztották.

Nyitókép: Facebook/BFZ - Budapesti Fesztiválzenekar