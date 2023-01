Orbán Viktor is reagált a volt cseh kormányfő bírósági felmentésére

A felmentő ítélet néhány nappal a csehországi elnökválasztás előtt született, amelyen Andrej Babis esélyes jelöltként indul. Pénteken és szombaton mintegy 8,3 millió cseh szavazó dönt a leköszönő Milos Zeman jelenlegi államfő utódjáról.

Andrej Babist azzal gyanúsították, hogy több mint egy évtizede a Gólyafészek nevű szabadidőközpont építésekor egyik cége jogosulatlanul szerzett 50 millió koronás (825,5 millió forint) európai uniós támogatást.

Az államügyészség hároméves feltételes szabadságvesztés és tízmillió korona (165 millió forint) pénzbírság kiszabását kérte, de

Amennyiben bűnösnek találták volna Babist és munkatársát, akár tízéves szabadságvesztést is kaphattak volna.

Jan Sott, a testület elnöke szerint a vizsgálatok során nem nyert bizonyítást, hogy a Gólyafészek-ügyben a vád által hangoztatott tény törvénysértő lett volna. A bíróság döntése nem jogerős, az államügyésznek még lehetősége van megfellebbezni.

Andrej Babis a kezdetektől fogva a személye elleni politikai támadásnak minősítette az ügyet, s azt állította, hogy annak célja az ő eltávolítása a politikából.

"Nagyon örülök, hogy független bíróságunk van. A bíróság megerősítette azt, amit a kezdetektől fogva állítok:

- jelentette ki jelenleg ellenzéki ANO mozgalom elnöke a testület döntésének kihirdetése után.

A Gólyafészek-ügy másik vádlottját, Jana Nagyovát, Babis egykori tanácsadóját a bíróság szintén felmentette. A cseh rendőrség az elmúlt években kétszer is azzal zárta le az ügyet, hogy csalás történt az uniós támogatásokkal, ezért vádemelést javasolt az érintettek ellen.

A Gólyafészek-ügy lényege: a szabadidőközpontot építtető cég, a ZZN Agro Pelhrimov korábban az Agrofert holdinghoz tartozott, amelynek egyetlen tulajdonosa Andrej Babis volt. A szabadidőközpont építésekor, 2007-ben a cég részvénytársasággá alakult, és ismeretlen tulajdonba került. A következő évben kisebb vállalkozásként jogosultságot szerzett az ilyen vállalatok számára kiírt EU-támogatásra.

A cég a pályázatban megszabott határidő letelte után ismét az Agrofert része lett. Az építtető cég utódja, az Imoba 2018 júniusában már visszafizette az államnak az 50 millió koronás támogatást.

Közben Orbán Viktor is reagált a hírre. Twitter-oldalán elégedetten kommentálta azt. Minden jót kívánva Babisnak.

Glad to see that facts still matter! My best wishes to @AndrejBabis . Keep on fighting! https://t.co/66YPQVRIw6 — Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) January 9, 2023