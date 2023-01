Elsüllyedhet egy indiai szent város - videó

Leállítottak minden építkezést, és százakat telepítenek ki a Himalája indiai részén fekvő Dzsosimath városból, miután talajsüllyedés miatt összedőlt egy templom, és több mint hatszáz házon jelentek meg repedések.

Az Uttakhand államban található Dzsosimath város lakói először arról számoltak be, hogy repedések keletkeztek a házuk falán, különösen a 2021. évi árvizek után. Péntek éjjel összeomlott egy templom. Senki sem sérült meg, a környékben lakókat egy nappal korábban kimenekítették.

Temple of Bhagwati Devi collapsed in #Joshimath as Himalayan tragedy unfolds. https://t.co/AUYCIUUZXk — Harsh Vats (@HarshVatsa7) January 6, 2023