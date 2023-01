Láthatóan javul Jeremy Renner állapota – videó

Ugyan oxigénmaszkban és bedagadt szemekkel, de videót posztolt a kórházból a néhány napja súlyos balesetet szenvedő Jeremy Renner – szúrta ki a Hvg.hu.

A színész január elsején, egy hókotró gépet használva sérült meg súlyosan, ezt követően került kórházba. Szóvivője kedden közölte, hogy a Bosszúállók sztárja „tompa mellkasi traumát és ortopédiai sérüléseket” szenvedett, és továbbra is intenzív osztályon ápolják. Állapota súlyos, de stabil.

Ahogy arról az Infostart is beszámolt, Renner először január 4-én posztolt, hogy megnyugtassa rajongóit: „még nem vagyok elég jól ahhoz, hogy gépeljek, de szeretlek titeket” – írta akkor.

Első videós bejelentkezésén nővére és édesanyja társaságában látható; előbbi a fejét masszírozza, miközben a láthatóan fáradt színész mosolyog a kamerába.

A “not no great” ICU DAY, turned to amazing spa day with my sis and mama❤️. Thank you sooooo much pic.twitter.com/pvu1aWeEXY — Jeremy Renner (@JeremyRenner) January 5, 2023