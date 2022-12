Hiába menekült, több mint tízezer ember halálában bűnrészesnek találták a náci gépírónőt

A ma 97 éves asszony egyike volt annak a kevés nőnek, aki koncentrációs táborban dolgozott: 1943–1935 között alkalmazták Stutthofban. Bűnrészességért két év felfüggesztett börtönt kapott – írja a BBC.

Bár civilként dolgozott a haláltáborban, teljes mértékben tisztában volt azzal, pontosan milyen tevékenység zajlik annak falai között: Stutthofban összesen 65 ezer ember vesztette életét, voltak köztük zsidók, nem zsidó lengyelek és foglyul ejtett szovjet katonák egyaránt.

A táborparancsnokot már korábban elítélték

A Gdanszk közelében található haláltáborban változatos módszerekkel kínozták és ölték meg a foglyokat, 1944-től kezdve ezrek haltak meg a gázkamrákban. A tábor parancsnokát, Paul-Werner Hoppét 1955-ben zárták börtönbe gyilkosságban való bűnrészességért, öt évvel később szabadult.

Az idősotthonban élő Irmgard Furchner menekülésbe kezdett, amikor elindították ellene az eljárást, a rendőrség Hamburg utcáin bukkant rá.

A stutthofi táborral kapcsolatos viszonyokkal kapcsolatosan az itzenhoéi bíróság túlélőket is meghallgatott – a tanúk egy része elhunyt a per 2021 szeptemberi kezdete óta. Perére azért került sor, mert egy precedens értékű ügyben az a bírói határozat született, hogy egy haláltábor egyik őre is felelősségre vonható, így pedig a civilként Stutthofban dolgozó, de közvetlenül a parancsnok utasításait teljesítő Furchner is perbe foghatóvá vált.

KAPCSOLÓDÓ Fasiszta emlékeinek térképét rajzolta meg Olaszország Az emlékművek, utcanévtáblák és emléktáblákat Olaszország-szerte megtalálhatók és Benito Mussolini diktatúrájának...

Bocsánatot kért, mást nem mondott

Az asszony negyven napig nem szólalt meg a perben a bíróság előtt, majd annyit mondott:

"Nagyon sajnálom mindazt, ami történt.

Sajnálom, hogy akkor Stutthofban voltam – mást nem mondhatok".

Védői szerint nem egyértelmű, hogy pontosan mit tudott, mivel Hoppénak egyidejűleg több titkárnője is volt, de Stefan Hördler történész, az egyik legfontosabb tanú szerint az első pillanattól mindennel tisztában volt. Hördler két bíróval tett látogatást az egykori haláltáborba, ennek alapján jutottak a vélekedésre.

Övé lehetett az utolsó német náci per

1944 júniusa és októbere közt 48 ezer ember érkezett a táborba 27 transzporttal, miután a nácik úgy döntöttek, megnövelik a befogadóképességet és felgyorsítják a kivégzéseket ciklon B gáz használatával.

Furchneré lehet Németország utolsó náci pere, bár néhány további ügyben még zajlik a nyomozás.

Tavaly egy volt tábori őrt tárgyalásra alkalmatlannak nyilvánítottak, noha a bíróság szerint "nagy valószínűséggel" bűnrészes volt.

2020-ban egy másik SS-táborőr, Bruno Dey két év feltételezett börtönbüntetést kapott több mint egy fogoly meggyilkolásában való bűnrészességért.

KAPCSOLÓDÓ Drámai náci fotók a Kristályéjszakáról Ritka fényképeket kapott az 1938-as Kristályéjszakáról egy hagyatékból a Jad Vasem, a jeruzsálemi holokauszt emlékmúzeum...

Nyitókép: Forrás: Twitter